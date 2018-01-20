ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شركات الاتصالات بتصحيح بعض الباقات والعروض الترويجية، ووجهتها بإطلاق باقات متوازنة للعملاء.
وقالت الهيئة إنها رصدت مخالفات في بعض الباقات والعروض الترويجية، وأحالت بعضها للجنة النظر في المخالفات.
وأكدت هيئة الاتصالات أنه يتوجب على الشركات وضع العميل أولا، لافتة إلى أنه من حق العميل الاختيار بين الباقة والسعر والجودة الأفضل من بين شركات الاتصالات المتنقلة الخمس بالمملكة.وفق “أخبار 24”.
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