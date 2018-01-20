بثَّت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” مقطع فيديو إرشادياً، حول مخاطر استخدام الهاتف الجوال أثناء قيادة السيارة.
ويظهر المقطع شاباً يقود سيارة، بينما دقَّ جرس هاتفه، فأخذ الجوال للرد على المكالمة، وبينما هو يمعن في شاشة الهاتف إذا بأعمال إنشائية تصادفه في الطريق فلم يستطيع تفاديها ووقع الحادث.
ويرشد الفيديو إلى الطريقة الصحيحة لاستخدام الجوال أثناء القيادة، حيث قام الشاب نفسه بالوقوف بسيارته على جانب الطريق فور تلقيه مكالمة على هاتفه.
وكان المرور قد نشر مقطعاً توعوياً آخر قبل يومين للتحذير من تجاوز السرعة النظامية أثناء القيادة، حيث همَّ شاب بتجاوز السرعة فتفاجأ بشاحنة أمامه في نفس المسار ولما حاول الاتجاه إلى المسار الأيسر اصطدم بسيارة فلقي مصرعه في الحال.وفق “أخبار 24”.
أخي قائد المركبة :
استخدام الجوال أثناء القيادة خطر قائم pic.twitter.com/HbO3shzJCL
— #المرور_السعودي (@eMoroor) ١٩ يناير، ٢٠١٨
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