تقرر أن تؤدى صلاة الجنازة على الداعية عبدالعزيز التويجري، والذي قتل بالرصاص، في دولة غينيا بغرب إفريقيا، أثناء رحلة دعوية، غدًا الأحد بعد صلاة العصر بجامع الراجحي بالرياض.
وأوضح عبدالله التويجري، خال الداعية الراحل، أن جثمانه سيوارى الثرى بمقبرة حي النسيم شرق العاصمة الرياض، وذلك بعد وصوله من غينيا إلى المغرب، ثم إلى الرياض، برفقة وزير الشؤون الإسلامية الغيني وعدد من الأساتذة والدعاة.
يذكر أن جموعاً غفيرة أدت، أمس (الجمعة)، صلاة الغائب على الداعية التويجري في مساجد “كوناكري”، عاصمة غينيا، بحضور عدد من المسؤولين في حكومة البلاد.وفق “أخبار 24”.
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