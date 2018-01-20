اعتمدت الشركة السعودية للكهرباء إصدار فواتير استهلاك المشتركين إلكترونياً بدلاً من الفواتير الورقية بدءاً من فاتورة الشهر الجاري، وحددت الثامن والعشرين من كل شهر موعداً لإصدار الفواتير الالكترونية.
وأوضحت أن الفواتير الالكترونية متاحة للمشتركين من خلال موقعها الالكتروني، وتطبيقها للأجهزة الذكية، وعبر الرسائل القصيرة المجانية، والبريد الإلكتروني، وأجهزة الخدمات الذاتية، إضافة إلى إمكانية إرسالها على البريد الالكتروني للمشترك.
وقال رئيس قطاع خدمات المشتركين بالشركة المهندس سلطان المطرفي إن إصدار الفواتير الورقية أصبح غير ذي جدوى، في ظل وجود التقنيات الحديثة، والانتشار الواسع لخدمات الانترنت بالمملكة.
وأبان أنه يمكن لأي مشترك الاتصال بشكل مباشر على مركز خدمات المشتركين لمعرفة قيمة الفاتورة وتفاصيل استهلاكه، لافتاً إلى أن رضا المشتركين خلال الفترة الماضية شكل حافزاً للانتقال للخدمات الإلكترونية.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن شركة الكهرباء أطلقت مطلع العام الماضي باقة من القنوات الإلكترونية لتسهيل وتسريع التواصل مع المشتركين من بينها خدمة “صديق الكهرباء” عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0533991100، وعبر موقع “تويتر”، بالإضافة لخدمة الرسائل النصية عبر الرقم الموحد 500120، إلى جانب الرقم الموحد، والحسابات المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.
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