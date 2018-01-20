باشرت الجهات المختصة، صباح اليوم السبت، حادث سقوط بلاطة عرضية لأحد الجسور الخرسانية (تحت الإنشاء)، أثناء تركيبها على أحد قطارات الشحن، خلال مروره على الخط الحديدي رقم (٢) عند الكيلو (٣٧) في رحلة مجدولة من الرياض إلى الدمام.
وأوضحت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن الحادثة أسفرت عن إصابة قائد القطار لإصابات طفيفة وتم إسعافه.
وأضافت أنه تم إغلاق الخط الحديدي لإزالة البلاطة الساقطة، وتحريك القطار، والتحقق من سلامة الخط تمهيداً لاستئناف التشغيل في أقرب وقتٍ ممكن.وفق “أخبار 24”.
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