ذكرت مصادر مطلعة، أن محكمة التنفيذ بمحافظة جدة أصدرت حكماً بإلزام أحد الأمراء بتسديد مستحقات تبلغ 2.8 مليون ريال لمواطن، مقابل أعمال أداها لصالح الأمير خلال السنوات الماضية.
وكان إعلان إبلاغ الأمير بالحكم، نُشر في إحدى الصحف المحلية، فيما تضمن قرار المحكمة وفقا لـ”سبق”، إمهال الأمير مدة 5 أيام للسداد، وفي حال عدم السداد يجري الإفصاح عن أمواله وحجزها بمقدار الدين المطلوب، بالإضافة لوقف خدماته ومنعه من السفر لحين السداد.
يذكر أن القضية صدر فيها حكم سابق بإلزام الأمير بالسداد، إلا أن الأمير استأنف الحكم، لكن محكمة الاستئناف أيدت الحكم وصادقت عليه.
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