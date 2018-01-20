يعلن #معهدسعدبن_معاذ لتعليم القرآن و العلوم الشرعية
التابع للمركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالخرج عن فتح بدء التسجيل للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد ٤ / ٥ / ١٤٣٩ هـ
وذلك في مقر المعهد في مدرسة سعد بن معاذ بحي السلام ،
للاطلاع على تفاصيل التسجيلزيارة رابط الخبر على موقع المركز الخيري بالخرج🔗:
http://quran-kh.com/new/s/462/بدء-التسجيل-بمعهد-سعد-بن-معاذ-%28-الدبلوم-الشرعي-%29
🔹 وللتواصل والاستفسار:
📱 جوال المركز (WhatsApp):
0539359955
☎ هاتف المركز الخيري بالخرج:
0115440027
“للاستفسار الاتصال على هاتف المركز في الفترات الصباحية من الساعة الثامنة وحتى الساعة الـ 11 صباحاً بدءاً من يوم الأحد وفي الفترة المسائية من ٤ عصراً وحتى ٩ مساءاً ،
تجدون جديد المعهد وأخباره في حسابات المركز الخيري على مواقع التواصل الاجتماعي التالية 🔗:
تويتر – سناب شات – انستقرام
( quran_kh1 )
📍 موقع المعهد على قوقل ماب :
سعد بن معاذ، السلام
السلام، الخرج 16278
https://goo.gl/maps/gF1sC7GaWjF2
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