قالت مصادر إن وزارة الصحة بدأت بإجراءات وترتيبات الخصخصة وإطلاق التجمع الصحي الأول في مناطق جديدة مثل جدة والطائف وغيرهما، بما يشمل اختيار المستشفيات المستهدفة بالتخصيص والمراكز التابعة لها.
وتأتي هذه الخطوة في المناطق الجديدة وفقاً لصحيفة “اليوم” بعد إطلاقها في المنطقة الشرقية كأول المناطق ثم الرياض ومكة.
وتتضمن الترتيبات، تشكيل مجلس استشاري في تلك المناطق يقوم بالتنسيق مع فريق برنامج التحول المؤسسي بتحديد تاريخ البدء بإعداد خطة لتكوين ذلك التجمع الصحي، مع خطة تتضمن تحديد وسائل وطرق تقنيات التغير الإداري وتهيئة الممارسين الصحيين والإداريين على عملية التحول.
كما تهدف الخطة لضمان استمرارية قبول الحالات وتحويلها بحسب الأنظمة المعمول بها، والالتزام بمعايير جودة وسلامة الخدمات الصحية المتبعة، والانتقال السلس للعاملين في المرافق إلى الهيكلة الجديدة، وإدارة وتطوير النواحي الطبية والإدارية والمالية في المرافق الصحية الخاصة بالتجمع.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مؤخرا البدء في التحول الاختياري لموظفي الخدمة المدنية، بالانتقال إلى نظام التشغيل الذاتي في إطار التحول الذي شرعت فيه الوزارة.
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