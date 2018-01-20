ذكرت مصادر مطلعة بمحافظة صعدة اليمنية عن قيام ميليشيات الحوثي باختطاف 33 طفلاً أمس من مديريات ساقين ومنبه وضحيان والصفراء.
وأوضحت المصادر أن فرقة “عصائب الحسين” التابعة للميليشيات والمدججة بالسلاح هاجمت منازل الأهالي ليلاً وقامت بخطف 33 طفلاً عنوة، ونقلتهم إلى معسكرات التجنيد في مديريات ضحيان وحيدان، رغم أن معظمهم لم يبلغ العاشرة من عمره.
وأشارت إلى أن الفرقة المسماة بـ”عصائب الحسين” معرف عنها ارتكاب جرائم القتل والتصفية بدم بارد، واختطاف النساء والأطفال، والتنكيل بأهالي اليمن وتفجير منازلهم، بحجة أنهم غير موالين للحوثيين. وفق “أخبار24”.
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