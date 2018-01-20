كشفت مصلحة الجمارك، أن واردات المملكة من قطع غيار السيارات خلال العام المنصرم 2017 بلغت 8.7 مليار ريال، بانخفاض بلغ 1.51 مليار ريال مما كانت عليه خلال عام 2016.
وأوضح المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك عيسى العيسى، وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن المملكة تعد أكبر أسواق السيارات في الشرق الأوسط، وأن أهم الدول المصدرة للسيارات للمملكة هي اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، ألمانيا، أمريكا، تايوان، تايلاند، تركيا، المكسيك، إيطاليا، كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، كندا، التشيك، السويد، والهند.
وأشار متحدث الجمارك إلى أن التوعية بمخاطر قطع غيار السيارات المقلدة بين المستهلكين تسهم في امتناعهم عن شرائها، ما يدفع التجار إلى عدم استيرادها.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج