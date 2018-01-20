يُعنى الجهاز المناعي بمسؤولية تحصين الجسم ضد الفيروسات والعدوى التي تهدده طوال الوقت.. ويحذر مختصون من عدد من بعض العادات اليومية التي تؤثر بالسلب على مناعة الجسم وتضره ضرراً بالغاً.
وفصَّل موقع “بولدسكاي” المختص بالشؤون الصحية تسع عادات يتبعها الكثيرون دون أن يدركوا خطورتها على جهازهم المناعي، وهي بحسب “العربية نت”:
1. السهر لوقت متأخر
ونقل الموقع عن أحدث الدراسات العلمية أن السهر لوقت متأخر ليلاً قد يدمر جهاز المناعة بالجسم، حيث يقضي السهر على الخلايا المسؤولة عن حماية الجسم ضد الأمراض والمعروفة باسم الـ”سيتوكينات”.
2. إهمال النظافة الشخصية
مثل عدم الاهتمام بغسل اليدين باستمرار وخاصة قبل الأكل، والاستحمام اليومي، ومراعاة النظافة أثناء طهي الطعام، وغيرها من الإجراءات التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، ويؤدي إهمالها إلى تعرض الجسم للجراثيم الخطيرة.
3. مشاركة الغير في استخدام الأدوات
ويتشارك الكثير من الإخوة أو الأصدقاء في استخدام الملابس أو المناشف أو أدوات تصفيف الشعر، وكلها عادات تنقل الأمراض والعدوى بسهولة؛ لذا ينصح بالخصوصية في استخدام مثل هذه الأدوات.
4. التناول المفرط للسكر
الاستخدام المفرط للسكر المكرر يضر بصحة الجسم، فهو يضعف من قدرة الجسم على محاربة الجراثيم، كما أن السكر يمنع امتصاص خلايا الدم البيضاء لفيتامين “C”، ما يضر بمناعة الجسم؛ لذا ينصح الأطباء وخبراء التغذية باستخدام المصادر الطبيعية للسكر – مثل الفاكهة- لإشباع احتياجات الجسم للسكريات.
5. عدم شرب كميات كافية من الماء
يؤدي عدم شرب كميات كافية من الماء إلى مشاكل وعواقب وخيمة تنعكس على الجهاز المناعي للجسم. والمعدل الطبيعي للإنسان من الماء هو 8 إلى 10 أكواب يومياً؛ لضمان الحفاظ على الجهاز المناعي للجسم.
6. التدخين السلبي
فالتدخين السلبي أي التواجد في مكان به مدخنون يعرض الجهاز المناعي للخطر؛ حيث يكبح الجهاز المناعي ويؤثر سلبياً على قدرة الأجسام المضادة على حماية الجسم من الأمراض.
7. تناول الوجبات السريعة
فالوجبات السريعة غنية بالدهون الضارة والزيوت غير الصحية، ما يعرض أجسامنا للسمنة ويدمر أجهزتنا المناعية؛ فالسمنة تمنع خلايا الدم البيضاء من التكاثر وتؤثر سلبياً على إنتاج الأجسام المضادة التي تعتبر بمثابة الدرع الواقي ضد العدوى.
8. شرب الكافيين بإفراط
الإفراط في تناول الكافيين له نفس الآثار الناتجة عن الإفراط في النيكوتين الموجود في السجائر. فالإفراط في الكافيين يحفز الجهاز المناعي في الجسم ويزيد من معدل التوتر، ما يؤثر سلبياً على الجهاز المناعي. وفق”أخبار24″.
9. عدم استخدام الكريمات الواقية من الشمس
ينصح الأطباء بالحرص على استخدام الكريمات الواقية من الشمس؛ حيث إن عدم استخدامها قد يؤدي للإصابة بأمراض جلدية عديدة ومنها السرطان؛ فلا ضرر في التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر للحصول على فيتامين “D”، لكن الإفراط في تعرض الجسم لأشعة الشمس يدمر الجهاز المناعي.
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