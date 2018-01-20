أكدت المديرية العامة للجوازات إلزامية تسليم جواز السفر القديم للبريد السعودي عند التقدم لاستلام جواز جديد.
وأوضحت “الجوازات” أن على الراغبين في تجديد جوازاتهم الدخول على منصة “أبشر” وطلب تجديد الجواز، ثم طباعة ما يثبت تجديد الجواز، والتوجه إلى مكتب البريد السعودي لتسليم المستندات والجواز القديم ومطابقة الشروط.
وأكدت ضرورة تقديم الطلب للبريد من قبل صاحب الجواز نفسه، أو وليّ أمره مع إحضار ما يثبت ذلك، ومن ثم سداد رسوم الخدمة لدى مكتب البريد.
وأبانت أن مؤسسة البريد ستقوم بعد إصدار وطباعة الجواز الجديد من الجوازات، بتسليمه للمواطن المستفيد حسب عنوانه الوطني. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج