كشف بنك التنمية الاجتماعية عن إطلاق عدد من المنتجات التمويلية الجديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، لتلبية احتياج السوق، وتفعيل دور الشباب والفتيات في المساهمة في النهضة الاقتصادية.
وأوضح البنك أنه يدرس حالياً هذه المنتجات التي ستوفر الدعم اللازم لرواد الأعمال، وتسهم في توطين الوظائف بالقطاع الخاص، مشيراً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” إلى حرصه على توفير الكثير من المدخلات الاقتصادية وتوليد الفرص الوظيفية.
وأشار إلى مساهمته خلال العام الماضي في تمويل عدة منتجات لتوطين الوظائف في قطاع الاتصالات، والمراكز التجارية المغلقة، بالإضافة لتمويل عربات البيع المتنقلة، والمقاصف، وغيرها.
يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية قام خلال العام الماضي بتمويل 12200 مشروع، بقيمة إجمالية تقدر بـ683 مليون ريال، وذلك ضمن برامجه الرامية لتحقيق “رؤية المملكة 2030″، لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.
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