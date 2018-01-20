تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي في استقبال طلبات من تنطبق عليهم الشروط من السعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في الوظائف الأكاديمية في الجامعة (معيد ، محاضر) من حملة الماجستير والبكالوريوس في التخصصات العلمية والهندسية والصحية والإنسانية، وسيبدأ استقبال الطلبات بعد غد السبت 3 جمادى الأول 1439هـ الموافق 20 يناير 2018م عبر البوابة الالكترونية للتوظيف على موقع الجامعة فقط (ولن يتم استلام أي طلبات ورقية) على الرابط التالي:https://jobs.psau.edu.
sa
وأشار وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري إلى أن التقديم على الوظائف يتطلب التسجيل في الموقع ورفع الوثائق المطلوبة ثم التقديم على الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصص المتقدم، وستستمر مدة التقديم ثمانية أيام تنتهي بتاريخ 10 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 27 يناير 2017م، وأكد الدكتور/ الخضيري بأن الموقع يوفر جميع المعلومات والشروط المطلوب توفرها في المتقدم والوثائق اللازمة للتقديم لهذه الوظائف، كما يتيح الموقع للمتقدم اختيار مقر الوظيفة التي يرغب فيها في حال توفر الوظيفة في أكثر من مقر حيث توجد فروع للجامعة في كل من الدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر إضافة للمقر الرئيس في محافظة الخرج
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج