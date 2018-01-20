يحل فريق الهلال حامل اللقب ضيفا على القادسية غدا على استاد الأمير مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر ضمن دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم .
ويتطلع الفريقان إلى مواصلة مشوارهما في المسابقة سعيا لتحقيق اللقب ، وجاء تأهل الهلال عقب فوزه على هجر بهدفين لهدف في دور الـ 32 ، فيما جاء تأهل القادسية عقب فوزه على جدة بثلاثة أهداف لهدفين .
ويستضيف فريق الأهلي الوصيف نظيره العروبة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، ووصل الأهلي إلى هذا الدور بعد فوزه على الشعلة بهدفين دون رد ، أما العروبة تغلب على أحد بهدف دون رد ، وتم تأجيل المباراة بسبب ظروف الطيران لموعد يتم تحديده لاحقاً .
ويلعب غدا أيضا فريق النصر مع النهضة على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، حيث جاء تأهل النصر بفوز على الزلفي بهدفين دون رد ، فيما فاز النهضة على الرائد بهدف دون رد .
ويستضيف فريق الفيصلي نظيره النجوم على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة ، وتأهل الفيصلي إلى هذا الدور بفوزه على الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، فيما فاز النجوم على الوحدة بهدفين دون رد .
ويلعب في وقت لاحق فريق الاتحاد مع الاتفاق .
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