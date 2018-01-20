كشف رئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع، عن مفاجأة كبرى تنتظر جماهير العميد، سيتم الإعلان عنها في غضون الساعات القادمة، مشيرا إلى اجتماع خلال الأسبوعين القادمين مع المحترف الغاني مونتاري للتباحث حول مستحقاته المالية لدى النادي.
وأكد الصنيع على استحقاق فريقه الفوز والتأهل إلى ربع النهائي عقب تجاوز الاتفاق بكل جدارة في مسابقة كأس الملك، مبينا أن فريقه حقق الأهم بالفوز والوصول للدور القادم، موضحا أن الجميع حريصون على مواصلة المشوار نحو حصد أغلى الكؤوس المحلية.
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