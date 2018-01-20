قالت صحيفة “hsbnoticias” الكولومبية أن أحد الأندية السعودية دخل في مفاوضات لضم المهاجم “كريستيان مارتينيز بروخا”، هدّاف نادي “أمريكا دو كالي” وثالث هدافي الدوري الكولومبي الموسم الماضي.
وقالت الصحيفة: إن العرض السعودي ينافسه عرض آخر من نادي “شنغهاي شينوا” الصيني؛ حيث يتميز العرض الصيني بالضخامة المادية وأن اللاعب بالفعل يفضّل الذهاب للكرة الصينية على العرض السعودي.
الجدير بالذكر أن اللاعب شارك الموسم الماضي مع فريقه في 40 مباراة سجل فيها 15 هدفًا، علمًا بأنه يجيد في مركز صناعة اللعب؛ فله سبع تمريرات أسفرت عن أهداف، وهو متفوق على ثاني هدافي فريقه بنحو 10 أهداف، علمًا بأن مدرب فريقه الكولومبي الحالي هو مدرب النصر السابق خورخي دا سيلفا.
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