سجلت جماهير نادي الاتحاد اليوم الجمعة أعلى نسبة حضور جماهيري في المسابقات المحلية خلال تواجدها في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مواجهة الاتفاق، ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كاس خادم الحرمين الشريفين، بـ (44,010) مشجعاَ.
وملأت الجماهير الاتحادية معظم مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، لمؤازرة فريقها أمام الاتفاق، حيث رفعت الجماهير الاتحادية “تيفو” مع انطلاقة المبارة يحمل عبارة “قاتلوا من أجلنا”.
هذا وشهدت المواجهة تواجد العائلات التي حضرت اللقاء منذ وقت مبكر.
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