أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها لم تقم بخصم أي مبالغ من معاشات مستفيديها وأنه تم إيداع المعاشات وبدل غلاء المعيشة المحدد بـ500 ريال في حسابات مستفيديها كاملة.
جاء ذلك رداً على عدد من الشكاوى بوجود خصومات في المعاشات وبدل غلاء المعيشة.
وأشارت إلى أنه تم الصرف للمستفيدين الذين يستلمون معاشات تقاعدية من المؤسسة ومعاشات الوفاة ومعاشات العجز المهني وغير المهني وكذلك المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”.
يُذكر أن عدد المستفيدين الذين يحصلون على معاشات شهرية تجاوز 360 ألف مستفيد، يُصرف لهم أكثر من 1.689 مليار ريال، تحول مباشرة إلى الحساب البنكي الذي حدده المستفيد. وفق”أخبار24″.
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