توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس في المملكة اليوم السبت، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق المملكة.
فيما توقع التقرير، أن تنخفض درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، بينما تبقي السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.
ولم تستبعد الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها، أن تتساقط الثلوج الخفيفة، وأن يتكوّن الضباب على الأطراف الشمالية من المملكة. وفق”أخبار24″.
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