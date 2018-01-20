وجه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الأمن العام بعدم استقبال أي دعاوى أو شكاوى، أو سحب مركبة في قضايا حقوقية إلا من خلال قاضي التنفيذ بمحاكم دوائر التنفيذ بالمملكة.
ويشمل توجيه وزير الداخلية، بحسب “المدينة”، سيارات التأجير المنتهية بالتمليك وسيارات التأجير اليومي، على أن يتجه من كان لديه شكوى إلى محكمة التنفيذ، باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها إصدار أمر تنفيذ تجاه المؤجر للسيارة.
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