احتفل الاعلامي يوسف بن مطلق العنزي بزواج ابنيه ( مشاري و راكان ) وذلك بقاعة القصر للاحتفالات والمؤتمرات بمحافظة الخرج .
– حضر الاحتفال صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفرحان آل سعود
– وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سيف الدين بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود
وكلا من :
– الشيخ مطير المريقب
– الشيخ فايز ابن حامد
– المهندس طارق الحصان
– الدكتور مبارك الحربي
– الدكتور مصلح العنزي
– الدكتور يحي دماس
– اللواء سعيد الحزنوي
– العميد خالد الشهراني
– النجم الدولي شايع النفيسة
– الاعلامي والشاعر سالم الجهبل
هذا وقد قدم الاستاذ يوسف العنزي شكره لاصحاب السمو والسعادة والمشائخ ولكل من قدموا من أماكن بعيدة وتحملوا عناء السفر وبعد المسافة وتركوا أعمالهم من أجل تشريف ومشاركة الفرحة .
والشكر موصول الى جميع الزملاء في المجالات العمليه والعلميه والاعلامية والرياضية
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