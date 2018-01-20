أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بموقف المملكة العربية السعودية تجاه مصر عقب ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013، واصفا إياه بالموقف الشريف والعظيم، داعيا المصريين إلى تمثل هذه المواقف أمامهم وعدم نسيانها أبدًا.
وذكّر السيسي بالبيان التاريخي الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، والذي دعا فيه العالم إلى التصدي لكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار مصر، مؤكدا على أن موقفا كهذا في مواجهة الدول العظمى لا يقوم به إلا شخصية كبرى.
وأضاف أن الملك عبدالله، أرسل الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، رحمه الله، إلى فرنسا، من أجل توضيح الرؤية ومساندة مصر خارجيا، وأن ذلك الموقف أنقذ مصر من كثير من الأخطار التي هددتها.
وفق “أخبار 24”.
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