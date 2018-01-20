علّق خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إعلان وظيفي نشرته إحدى المنشآت تطلب مهندسين سعوديين براتب 1500 ريال.
وأوضح أبا الخيل أن هذا العرض الوظيفي الذي وضعته المنشأة قديم، ومرفوض من قبل البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، وحاليا يُمنع إعلان المنشآت عن فرص العمل التي لا تتوافق أجورها الشهرية مع الأجر السائد في سوق العمل.
يُذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، شرع في التحقيق بشأن الإعلان المذكور، بعد أن طالب مهندسون سعوديون الجهات المعنية بالتدخل لمحاسبة الشركة التي نشرت الإعلان، والتي هدفها عرقلة حصول المهندسين السعوديين على وظائف.وفق “أخبار 24”.
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