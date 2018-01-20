أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم (الجمعة)، أنها أحالت إلى النيابة العامة سبعة ثبت تورطهم المباشر في ارتكاب اثنتين وعشرين جريمة في عدة أحياء داخل مدينة الرياض.
وأوضحت أن الجناة جميعهم مواطنون، وأغلبهم في العقد الثالث من العمر، مفيدة بأن الجرائم التي ارتكبوها تتركز في سرقة السيارات بالقوة وسلب العاملين في المحلات التجارية تحت تهديد أسلحة بيضاء.
وأكدت أن القبض على المتهمين جاء بعد جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي الني عملت على زرع المصادر السرية بين أوساط المشبوهين وجمع المعلومات من أماكن تجمعات المشتبه بهم.
وتمخضت الجهود الميدانية عن القبض على الجناة الذين دأبوا على تقاسم المسروقات فيما بينهم وتوزيع الأدوار عند تنفيذ جرائمهم، وستتولى النيابة العامة مهام التحقيق معهم وتوجيه التهم إليهم تمهيدا لمحاكمتهم.وفق “أخبار 24”.
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