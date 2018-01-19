أوضح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، تفاصيل الاضطرابات الجوية العنيفة التي تتعرض لها السعودية بدءًا من اليوم الجمعة، منوهًا إلى أن ذروتها ستكون يومي الأحد والاثنين. ونشر المسند على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورًا للأقمار الصناعية توضح تفاصيل هذه الاضطرابات وعلق عليها بالقول “اضطرابات جوية عنيفة وسريعة تشهدها دول شمال السعودية تؤثر على السعودية بدءًا من اليوم الجمعة”، مضيفا: “لاحظ صور القمار الصناعية المرفقة وعواصف غبارية في الشمال والوسط والكويت والعراق والأردن”.
ونوَّه بأن “موجة باردة جديدة ومعتادة تبدأ اليوم في الشمال، وذروتها يومي الأحد والاثنين وتبدأ بالاعتدال بعيد منتصف الأسبوع القادم “. ونشر المسند خرائط توضح درجة الحرارة الصغرى المتوقعة عند الساعة 06:00 ص لأيام السبت، الأحد، الاثنين، والثلاثاء. وكشف عن أعلى سرعة رياح في السعودية الآن تسجلها محطة عرعر المناخية 65 كلم في الساعة‼ وقال المسند: “نهيب بالجميع البقاء في منازلهم خشية تساقط أشجار أو لوحات أو أعمدة ونحوها”، منبهًا إلى أنّ هناك أجواءً مضطربة جدًا تشهدها الآن المناطق الشمالية من السعودية وشمال الوسطى وهي طريف وعرعر وسكاكا ورفحاء وحفر الباطن”. وأهاب المسند بالجميع في تلك المناطق البقاء في منازلهم، وإلغاء المناسبات الخارجية اليوم، وتأجيل السفر، ومن في البراري يزبن سيارته، حتى تخف العواصف الغبارية مساء اليوم، يعقب ذلك موجة باردة.
وفق “مزمز”.
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