علمت” الرياض” أن تدخل شرفي هلالي لشخصيتين من أبرز الشخصيات دعمًا للهلال في صفقاتة تدخلت أول من أمس في التفاوض مجدداً مع نادي الوداد المغربي لحسم انتقال أشرف بن شرقي، إذ تم رفع حصة النادي لما مان يطالب به في الفترة الماضية والتي جعلته يعتذر إلا أنه وبعد رفع الحصة المالية تراجع مسؤولو الوداد وفتحوا التفاوض وأبدوا تجاوباً مع المفاوض الهلال وأعطاه الموافقة ويتوقع أن يعلن اليوم الجمعة رسمياً توقيع انتقال بن شرقي للهلال موسمين ونصف الموسم إلى 2021م وبمبلغ مالي يصل إلى أربعة ملايين يورو، الجدير بالذكر من المنتظر أن يصل اللاعب للرياض منتصف الأسبوع المقبل ويعقد له مؤتمر صحفي والتوقيع النهائي مع الكشف الطبي على أن يبدأ التدريبات نهاية الأسبوع المقبل.
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