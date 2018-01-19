يفاضل سيرغي ريبروف، مدرب الأهلي، بين عدد من اللاعبين الأجانب المقترحة أسماؤهم من قبل إدارة النادي، وذلك لتدعيم مركز المحور في وسط الميدان.
ويبرز الثنائي العربي التونسي محمد أمين بن عمر (26 عاماً) لاعب النجم الساحلي التونسي، واللاعب المغربي صلاح الدين السعيدي (26 عاماً) لاعب نادي الوداد المغربي، على رأس الخيارات المطروحة على طاولة مدرب الأهلي لتدعيم مركز المحور في الفريق، كثالث الصفقات المتوقع إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
من جهة ثانية، أغلق الأوكراني مدرب الأهلي تدريبات فريقه بدءاً من مساء أمس (الخميس) أمام وسائل الإعلام والجماهير، فارضاً طوقاً من السرية قبل مواجهة فريقه للعروبة يوم غد (السبت)، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن مواجهات دور الـ16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وسيستمر إغلاق التدريبات حتى موعد المباراة لتفريغ اللاعبين للعمل الفني، والتركيز على المتطلبات الخاصة باللقاء.
واستهل مدرب الأهلي الحصة التدريبية، مساء أمس، باجتماع مع اللاعبين، قام خلاله بشرح بعض النقاط الفنية التي يرغب في تنفيذها في اللقاء المقبل، مطالباً الجميع بالحرص على إعطاء المواجهة الاهتمام المطلوب، والبحث عن الانتصار لبلوغ الدور التالي من المسابقة والمنافسة على اللقب، وأتبعه بإجراء تكتيكي خاص من جهة البناء الصحيح للهجمة، مع الاستفادة من الكرات العرضية والتصويب المباشر نحو المرمى، وأختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة رئيسية تحضيراً للقاء، وقف خلالها على تطبيق النهج الفني المطلوب، والقائمة الأساسية التي سيعتمد عليها في المباراة.
ووضح من خلال المناورة الرئيسية التي أجراها ريبروف، مدرب فريق الأهلي، عدم إجرائه تغيرات كبيرة على التشكيل الهجومي والعناصر التي شاركت في لقاء الباطن الماضي، باستثناء اعتماده على المنضم حديثاً لقائمته مع فترة الانتقالات الشتوية الدولي المصري مؤمن زكريا، في حال إكمال جميع إجراءات تسجيله، لتعويض غياب المهاجم مهند عسيري الإجباري بسبب الإصابة، مع إعادة لاعب خط الوسط كلاوديمير سوزا للقائمة الأساسية بعد أن غاب عن المواجهتين الأخيرتين بسبب الإصابة التي لحقت به في أحد التدريبات. وفق “الشرق الأوسط”.
من جهة ثانية، أطمأن الأمير تركي محمد العبد الله الفيصل، رئيس النادي الأهلي، على اللاعب عمر السومة المحترف في صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الموجود حالياً في مدينة ميونيخ الألمانية، الذي بدأ في مراحل العلاج الأولى بعد إجرائه عملية جراحية في كاحل القدم نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس النادي الأهلي باللاعب بعد نزعه الجبيرة الموضوعة على القدم لحمايتها بعد الجراحة الماضية، للوقوف على التقدم الذي أحرزه اللاعب خلال الأيام الماضية التي تلت وصوله إلى ألمانيا، حيث يستغرق برنامج العلاج الطبيعي 3 أسابيع.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج