قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل لقاء النادي الاهلي مع نادي العروبة و الذي كان سيقام يوم السبت ضمن دور الـ 16 في كأس الملك .
و كان التأجيل بسبب ظروف الطيران التي تأثرت بالاحوال الجوية حيث لم يتم تحديد اي موعد للقاء حالياً حيث سيتم ذلك لاحقاً .
واكد حساب النادي الاهلي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن بيع التذاكر مازال مستمراً على منصة مكاني حتى تحديد الموعد الجديد للمباراة .
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