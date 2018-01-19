أعلنت وزارة الخدمة المدنية اليوم (الجمعة) عن ترشيح 1459 مواطناً لشغل الوظائف التعليمية رجال والمعلنة الشهر الماضي.
وأوضحت الوزارة أن ترشيح المتقدمين جاء بعد إجراء المفاضلة النهائية وفق عناصر المفاضلة التي تتضمن مجموع نقاط المفاضلة بحدها الأعلى (100) نقطة.
وطالبت الوزارة المرشحين بمتابعة موقع وزارة التعليم وحساباتها على “تويتر” لمعرفة إجراءات ومواعيد إجراء المقابلة الشخصية لهم.
وأكدت الوزارة وفق أخبار 24 أنه رغم مراجعة الوزارة لكافة سجلات المرشحين في نظام الوظيفة العامة، فإنه في حال اتضح لاحقا أن أيا من المرشحين يشغل وظيفة رسمية بالمرتبة السادسة (للتخصصات النظرية) أو أعلى أو ما يعادلها في السلالم الأخرى أو عدم صحة أي معلومة قدمها، فإنه سوف يتحمل لوحده مسئولية وتبعات إلغاء ترشيحه الذي سيتم حتى بعد صدور قرار التعيين.
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