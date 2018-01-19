إقتربت إدارة نادي النصر برئاسة سلمان المالك من التعاقد مع هداف بطولة أمم إفريقيا مهاجم منتخب الكونغو الديموقراطية، جونيور كابانانجا، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك لتعزيز الفريق بعناصر جديدة قادرة على انتشال العالمي من وضعه واعادته لدائرة المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا النسخة المقبلة بالاضافة لتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين الذي لا زال العالمي يملك فرصة الخروج بلقب من خلاله.
ويقدم الدولي الكونغولي جونيور كابانانجا مستويات كبيرة مع فريقه إف سي أستانا الكازاخستاني، وتسعى إدارة النصر ليكون جونيور بديلاً عن المهاجم الليبيري ويليام جيبور. وفق “أخبار 24”.
وتوج جونيور كابانانجا (23 عاما) بلقب هداف بطولة أمم إفريقيا في النسخة الماضية برصيد 3 أهداف، ويملك اللاعب قوة بدنية كبيرة حيث يبلغ طوله 189 سم مع 91 كجم، وسبق ان شارك في الدوري الأوروبي في 4 مباريات سجل خلالها 3 أهداف.
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