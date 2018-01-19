كشف المواطن سامي النعمي، والد الأبناء الستة الذين قضوا في حادث مروّع الثلاثاء الماضي على طريق صبيا – هروب بمنطقة جازان، تفاصيل الحادث الذي راحت ضحيته زوجته أيضاً.
وقال النعمي: “كنت أقود السيارة في نزهة صباحية مع أفراد عائلتي متجهين إلى محافظة هروب، وفي أثناء السير في الطريق فوجئت بتريلَّا انحرفت عن مسارها واتجهت إلى مساري، وكان سائقها يحاول تفادي إحدى الحفر في الطريق، فحاولت الهروب من سائق التريلا يميناً ويساراً والابتعاد عنه ومحاولة إنقاذ عائلتي لكن سرعة السائق حالت دون ذلك، ووقع القضاء والقدر”.
وأوضح في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” أمس الخميس، أنه يعمل حارس مدرسة، وأن منزله احترق قبل أسبوعين، ويعيش حالياً مع أسرته الأخرى المكوّنة من زوجته الثانية وأبناء أخته في غرفة وصالة. وفق “أخبار 24”.
وطالب النعمي بمحاسبة المقصّرين وسائق “التريلا” الذي تسبّب في الحادث، مؤكداً أنه مهما دُفع للإنسان من أموال ولو مئات الملايين فلن يعوضه ذلك عن ظفر أحد أبنائه أو زوجته.
من جهة أخرى، قال أقارب النعمي إن أخته وزوجها توفيا قبل ثمانية أشهر في حادث مروري بمحافظة الدرب، ولا يزال أحد أبناء أخته يرقد في قسم التنويم بمستشفى صبيا العام، وهو العائل الوحيد لأبناء وبنات أخته.
#فيديو
والد ضحايا حادث صبيا المؤلم يروي لـ #برنامج_ياهلا تفاصيل الحادث الذي أوى بزوجته وأولاده السبعةpic.twitter.com/3HH89maahz
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٨ يناير، ٢٠١٨
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