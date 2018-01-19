أعلنت مديرية الأمن العام لشؤون التدريب عن فتح باب القبول والتسجيل في الدورات العسكرية لعدد من الرتب، اعتباراً من بعد غد الأحد، وحتى الساعة العاشرة من صباح الخميس المقبل الموافق 8/5/1439هـ.
وأوضحت أن التقديم لرتبة وكيل رقيب متاح لحملة دبلوم الكليات المتوسطة، والكليات التقنية أو ما يعادلها والتي تزيد مدة الدراسة المقررة لها على سنتين وستة أشهر، وأن التقديم لرتبة عريف لحملة الشهادة الثانوية العامة بجميع أقسامها، إلى جانب دورة تخصصية مدة الدراسة بها أكثر من سنة وستة أشهر إلى سنتين ونصف.
وأبانت المديرية أن التقديم لرتبة جندي أول لحملة شهادة الثانوية العامة بجميع أقسامها أو ما يعادلها، إلى جانب دورة تخصصية مدة دراستها من ستة أشهر إلى سنة وستة أشهر، بينما التقديم لرتبة جندي سيكون لحملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. وفق “أخبار 24”.
وقالت إنه سيتم التعيين على هذه الرتب بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة، داعية الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية للاطلاع على شروط القبول، والتسجيل من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية Jobs.moi.gov.sa .
وأكدت أنه لا يوجد أفضلية لأسبقية التسجيل في الموقع وسوف يتم القبول عن طريق المفاضلة بين النسبة المئوية للمؤهل العلمي واختبار القدرات العامة.
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