قال مصدر قضائي إن المجلس الأعلى للقضاء يحقق في مدى صحة مزاعم تعرض قاضٍ للتهديد من قبل أحد المحامين وسيتخذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت هذه الواقعة.
كما نفى المصدر، بحسب “سبق”، أن نقل القاضي المشار إليه من المحكمة التي يعمل بها إلى محكمة أخرى كان نتيجة لتلك التهديدات التي وجهها إليه المحامي؛ لإجباره على الحكم لصالحه.
وأكد المصدر أن الجهات القضائية ستلاحق من يروجون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة تحمل إساءات لها، لافتاً إلى أن إجراءات نقل القضاة تتعلق بالانضباط والتقيد بالقواعد النظامية.
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