دعت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” المواطنين إلى التواصل معها إذا واجهوا أي عوائق مع حساباتهم البنكية فيما يخص الاستفادة من دعم حساب المواطن.
ووجّهت المؤسسة رسالة عبر حسابها في “تويتر” بالتواصل معها على الرقم ٨٠٠١٢٥٦٦٦٦ أو رفع شكوى ضد البنوك من خلال الرابط:https://my.samacares.sa في حال وجود أي عوائق.
وكان “حساب المواطن” أودع 2.1 مليار ريال في حسابات مستفيديه في الدفعة الثانية، والبالغ عددهم نحو 11 مليون مستفيد.
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