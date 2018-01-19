تحفظت الجهات الأمنية بمستشفى الحرس الوطني اليوم (الجمعة) على “مراجع” اقتحم بسيارته بوابة طوارئ المستشفى.
وأوضحت مصادر أن الحادث لم ينتج عنه وقوع أي إصابات، فيما تم إيقاف قائد المركبة للتحقيق معه، مشيرة إلى أنه سيتم عمل الفحوصات اللازمة للتأكد من حالته الصحية.
ومن المنتظر أن تصدر الجهات المعنية خلال الساعات القادمة بياناً لتوضيح ملابسات الحادثة.
فيديو📽
شاهد مخمور يقتحم طوارئ مستشفى الحرس الوطني بسيارته بالرياض، دون أضرار . pic.twitter.com/xxhU2FfUbU
— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) ١٩ يناير، ٢٠١٨
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