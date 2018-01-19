عثرت شرطة المنطقة الشرقية على جثة متفحمة أول أمس (الأربعاء)، بمواقف نادي الخليج الرياضي بسيهات في محافظة القطيف، عقب نشوب حريق بمركبتين في مواقف النادي.
وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، وفقاً لـ “عكاظ”، أن مركز شرطة سيهات تلقى بلاغاً فجر الأربعاء، عن نشوب حريق بمركبتين في المواقف الغربية لنادي الخليج، وتعاملت فرق الدفاع المدني مع الحادث في حينه. ولفت الدريهم إلى أنه عثر على جثة متفحمة بمقعد السائق بإحدى المركبتين، مبيناً أن الجهات المختصة باشرت إجراءات الضبط الجنائي للحادثة للكشف عن ملابساتها.
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