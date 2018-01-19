كشف خالد الحارثي، والد الرضيع الذي تعرض للعبث والتعنيف على يد بعض الممرضات بمستشفى الأطفال بمحافظة الطائف، أنه راجع دائرة الاعتداء على النفس بفرع النيابة العامة بالطائف، وأن المحققين أبلغوه بتبرئة إحدى الممرضات وإطلاقها بالكفالة الحضورية مع استمرار إيقاف الممرضتين الأخريين في القضية.
وعبر الحارثي عن استغرابه من تبرئة الممرضة، خاصةً بعد ثبوت الاتهام عليها وعلى زميلتها وإدانتهن من قِبل مديرية الشؤون الصحية بالطائف وتوجيه وزير الصحة بفصلهن وسحب الترخيص الصحي منهن. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مقطع فيديو يظهر عددًا من الممرضات يعبثن برضيع بمستشفى الأطفال بالطائف أثار استياءً واسعاً، وقررت وزارة الصحة على أثره فصل ثلاث ممرضات ثبت ضلوعهن في الواقعة وحرمانهن من ممارسة مهنة التمريض، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة.
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