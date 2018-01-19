أوضحت وزارة الإسكان، أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء للسنة الثانية بمدينة الرياض سيكون في 29 جمادى الآخرة المقبل، وفي جدة يوم 22 رجب المقبل، بينما ستُفرض في الدمام في 20 شعبان المقبل.
ودعت الوزارة ملاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني في كل من الرياض وجدة والدمام للمبادرة بتطوير أراضيهم قبل أن يشملها تطبيق الرسوم للسنة الثانية.
وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت مؤخراً فواتير رسوم الأراضي البيضاء، ودعت أصحابها للسداد، مبينة أن مساحة الأراضي البيضاء التي شملتها الرسوم في الرياض والدمام وجدة بلغت 350 مليون متر مربع.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج