قالت شبكة فرانس 24 أن شركة جدة الاقتصادية أعلنت أمس الأربعاء أن شركة الفوزان للمقاولات العامة فازت بعقد بناء أطول ناطحة سحاب في العالم ويتخطى ارتفاعها الألف متر بمدينة جدة السعودية، ومن المتوقع انتهاء البناء خلال 12 شهرا. وسيتفوق البرج الجديد على أطول برج حاليا والموجود في مدينة دبي الإماراتية، برج خليفة، الذي يتخطى ارتفاعه 828 مترا.
وقع مطورون عقاريون يسعون لبناء أطول ناطحة سحاب في العالم بمدينة جدة السعودية عقدا قيمته 620 مليون ريال (165 مليون دولار) لتنفيذ أعمال البنية التحتية في الموقع . وأعلنت شركة جدة الاقتصادية، التي تقود الكونسورتيوم المسؤول عن المشروع، في بيان في وقت متأخر أمس الأربعاء أن شركة الفوزان للمقاولات العامة فازت بالعقد على أن ينتهي العمل خلال 12 شهرا. وفق مزمز.
ومنذ عدة أعوام بدأ تشييد برج جدة، الذي كان متوقعا أن تصل تكلفته إلى 1,2 مليار دولار في البداية، وقال مسؤولون في وقت سابق إن البناء سينتهي بحلول 2020. ولم تذكر شركة جدة الاقتصادية في بيانها إن كان هذا الإطار الزمني ما زال قائما.
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