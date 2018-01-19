أوضحت مصادر أن الشركة السعودية للكهرباء تتجه إلى تحديد يوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي موعداً لإصدار فواتير المشتركين، وذلك تنفيذاً للأمر السامي القاضي بتوحيد مواعيد صدور فواتير الخدمات في الأسبوع التالي لموعد صرف رواتب موظفي الدولة بحسب صحيفة سبق.
ووفقاً للمعلومات تتجه الشركة ضمن خططها التطويرية والتحول الرقمي الذي تشهده إلى إصدار فواتير إلكترونية لجميع المشتركين ابتداء من الشهر الجاري في سبيل تسهيل الخدمات على المشتركين.
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