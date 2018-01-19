تستعد وزارة المالية للتدشين الرسمي لمنصة “اعتماد” الرقمية المخصصة لخدمات وزارة المالية الإلكترونية للقطاعين العام والخاص. وتدشن الوزارة المنصة في حفل رسمي يحضره عدد من الوزراء يوم الأحد القادم، يتضمن لقاء صحفياً وتعريفاً وحديثاً عن المنصة الجديدة.
يشار إلى أن المنصة الإلكترونية شاملة خدمات وزارة المالية التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمكيناً للتحول الرقمي لخدمات الوزارة، وتتضمن العديد من الخدمات الأساسية مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات بالإضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية. وتشمل المنصة مجموعة من البوابات المتكاملة لتقديم الخدمات الآلية لوزارة المالية لكافة المستفيدين منها من القطاعين العام والخاص.وفق مزمز.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج