ضبطت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، خلال حملتها الأمنية بعد فجر اليوم الخميس 18 كانون الثاني/يناير الجاري، مصنعين مخالفين تديرهما عمالة مخالفة، أحدهما للمساويك وآخر للبطاطس. وأوضحت الجهات المعنية، في بيانٍ لها، أنّه انطلقت الحملة بعد صلاة الفجر، عقب اجتماع مُصَغَّر لقائد المهمة وبتوجيهٍ ومتابعةٍ من قائد شرطة العاصمة المقدسة، وتم تحديد المواقع المستهدفة؛ امتدادًا للحملات الأمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل (وطن بلا مخالف).
وبيَّنت أنّه “أسفرت الحملة عن القبض على 91 مخالفًا من مختلف الجنسيات”، مشيرة إلى أنّه “تمكن رجال الأمن من ضبط موقعين بحي النكاسة وبالمسفلة للمساويك، يتم فيهما إضافة مواد مجهولة المصدر على أعواد السواك؛ لتبدو طرية أثناء استخدامها، وتوضع بداخل دورات المياه، ومن ثَمَّ يتم تغليفها وتسويقها وبيعها في السوق بعلامات تجارية مقلدة”. وأشارت إلى أنّه “تم ضبط الأجهزة المستخدمة في التغليف والطبع لتقليد العلامات التجارية وكميات كبيرة من المساويك المُعَدَّة للبيع والتسويق”. وأضافت: “عقب ذلك تم الانتقال للموقع الآخر، وضبط مصنع للبطاطس في أحد المنازل، يتم فيه تجهيزها بصورة بدائية وبأدوات غير صحية وتسويقها على المطاعم والبوفيهات”، مبينة أنّه “جرى مصادرة تلك البضائع المغشوشة وتسليمها لمندوب أمانة العاصمة المقدسة بلدية المسفلة، وبعث المخالفين لجهات الاختصاص بمركز الإيواء بالشميسي لاتخاذ الإجراء النظامي حيالهم”.
وفق مزمز.
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