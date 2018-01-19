أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إيداعها المعاشات وبدل غلاء المعيشة المحدد بخمسمائة ريال في حسابات مستفيديها البنكية كاملة، وذلك خلال أقل من أسبوعين من تاريخ صدور الأمر الملكي.
وأوضحت المؤسسة في بيانٍ لها اليوم (الخميس) أن مبلغ بدل غلاء المعيشة 500 ريال يتم توزيعه على جميع أفراد العائلة المستحقين بالتساوي، وإذا كان المستحق فردا واحدا فقط يُمنح كامل المبلغ 500 ريال، وإذا كانا شخصين يستلمان 250 ريالاً لكل شخص.
وأكدت أنه تم صرف بدل غلاء المعيشة لكافة المواطنين الذين يستلمون معاشات تقاعدية من المؤسسة ومعاشات الوفاة ومعاشات العجز المهني وغير المهني وكذلك المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن عدد المستفيدين الذين يحصلون على معاشات شهرية تجاوز 360 ألف مستفيد، يُصرف لهم أكثر من 1.689 بليون ريال، تحول مباشرة إلى الحساب البنكي الذي حدده المستفيد.
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