عرضت شركة ” أرامكو”، اليوم (الخميس)، بعرض 4 سيارات تعود لعام 1954 في مهرجان سفاري بقيق بنسخته الثانية، كما ركّزت الشركة على تقديم معلومات قيّمة حول تاريخ استكشاف واستخراج النفط في المنطقة.
ولفتت تلك السيارات أنظار روّاد المهرجان، حيث كانت تُستخدم في نقل الموظفين من وإلى المناطق التي تجري فيها عمليات التنقيب والحفر، بالإضافة إلى نقل المواد من الميناء إلى مناطق أعمال الشركة، بعد أن تأسّست إدارة النقل في “أرامكو” عام 1943.
ويعود تاريخ هذه السيارات إلى 1954م، حيث كانت تُستخدم سيارتان من نوع دوج موديل 1951م والأخريان من نوع فورد، كما تقدم “أرامكو” من خلال المهرجان عروضًا توعوية حول السلامة في فصل الشتاء والسلامة المرورية بشكل خاص.
وفق “أخبار 24”.
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