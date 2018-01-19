غرّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن علي آل جابر اليوم (الخميس)، بصورة له أثناء جولة بطائرة مروحية فوق مدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة.
وكتب آل جابر في التغريدة: “مع أبطال التحالف فوق عدن الآمنة، نريد يمناً قوياً يسوده الأمن، ولن تثنينا جرائم ميليشيا الحوثي ومن خلفهم إيران عن تحقيق ذلك”، مرفقا بالتغريدة هاشتاق “خادم الحرمين الشريفين يرفع المعاناة عن الشعب اليمني”.
يُذكر أن آل جابر وصل إلى عدن للمرة الأولى منذ تحريرها، في أول زيارة له لليمن منذ تعيينه، والتقى رئيس الوزراء اليمني، وزار موانئ عدن والتقى مسؤولين حكوميين، مؤكدا أن المملكة تدعم الشعب اليمني ليحيا بأمان واستقرار في حاضره ومستقبله.
وفق “أخبار 24”.
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