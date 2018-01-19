أكد أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، أنَّ كل مقصِّر تسبّب في مأساة حادث الكدمي سيحاسَب، كائنًا من كان، وذلك خلال تقديم واجب العزاء اليوم (الخميس) لوالد وذوي ضحايا الحادث.
وعبّر الأمير خلال زيارته منزل المواطن سامي النعمي بقرية أبو السلع بمحافظة صبيا، عن خالص تعازيه ومواساته له ولأسرة النعمي كافة في مصابهم الجلل، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
من جانبه، عبر والد المتوفين، عن شكره وتقديره لأمير منطقة جازان بالنيابة على مشاركته لهم العزاء في المتوفين، التي كان لها أبلغ الأثر في تخفيف مصابهم.
وكانت وزارة النقل أعلنت أن التقرير الأولي لإدارة المرور أكد أن الحادث نتج عن تفادي قائد الشاحنة لأخاديد، وتلف في الطبقة الأسفلتية، وعلى إثر ذلك وجّه أمير المنطقة بالنيابة بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث المروري، وتحديد المتسبب، والرفع بالنتائج، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم حسب الأنظمة والتعليمات.
وفق “أخبار 24”.
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