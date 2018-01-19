كشفت مصادر خاصة لـ (الرياضي ) أن قائد المنتخب الأسترالي ولاعب نادي مالبورن مارك ميليجان هو الأقرب بين المرشحين الأربعة لإرتداء قميص الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بدلاً من النيجيري جودفري أبوا ابونا.
ويبلغ مارك من العمر ٣٢ عاماً وسبق له أن لعب في الخليج من خلال الدوري الإماراتي مع بني ياس إلى أن عاد إلى مالبورن الأسترالي في صفقة انتقال حر.
وحقق بطولة الدوري الاسترالي مع فريقه مالبورن في موسم ٢٠١٤ /٢٠١٥ ومع فريق سيدني اف سي في موسم ٢٠٠٤/٢٠٠٥، والبطولة الآسيوية مع منتخب بلاده عام ٢٠١٥.
وبدأ اللاعب مسيرته الكروية مع نادي باراماتا إيجلز في موسم 2001/2002، ولعب معهم مباراتين، وفي عام 2002 انتقل إلى نادي نورثن سبيرت، ولعب معهم حتى عام 2004، وشارك معهم في 16 مباراة وسجل هدفا واحدا، وفي موسم 2004/2005 انتقل إلى نادي بلاكتاون سيتي ديمونز، ولعب معهم 9 مباريات وسجل 5 أهداف، ومنذ عام 2005 وهو يلعب مع نادي سيدني وانتقل إلى نادي بني ياس الإماراتي عام ٢٠١٥ ولعب معهم موسمين.
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