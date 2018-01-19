أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عن الترتيب اليومي لأعداد المشتركين في حملة ادعم ناديك اليوم الخميس، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
وجاء ترتيب أعداد المشتركين في حملة ادعم ناديك كالتالي: الهلال في الصدارة بـ36.362 بزيادة قدرها 992 مشتركًا، ثم النصر بـ35.186 بعدما زاد عدد المشتركين لديه 874، ثم الاتحاد بـ27.256 بزيادة بلغت 160.
واحتل النادي الأهلي المركز الرابع في حملة ادعم ناديك بـ9.625 بزيادة قدرها 136 مشتركًا، ثم الشباب بـ3.016 وقَلَّ بمقدار 6 مشتركين، واحتفظ الاتفاق بالمركز السادس بـ1.262، بعدما زاد 40 مشتركًا، ثم أُحُد بـ644 بزيادة قدرها 26.
وفي المركز الثامن بحملة ادعم ناديك جاء نادي التعاون بـ447 وقَلَّ 6 مشتركين، يليه الباطن بـ358 بزيادة 3 مشتركين، ثم الفيصلي بـ321 بزيادة 11 مشتركًا، يليه الفيحاء في المركز الحادي عشر بـ304 بعدما زاد مشتركًا واحدًا. وفق “أخبار 24”.
وحل الفتح بالمركز الثاني عشر في حملة ادعم ناديك بـ291 وقل بمقدار 5 مشتركين، ثم الرائد بـ283 بعد زيادة 10 مشتركين، وأخيرًا ظل القادسية بـ165.
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