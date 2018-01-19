وقعت إدارة نادي النصر اليوم الخميس برئاسة سلمان المالك عقداً احترافياً مع الدولي العماني سعد سهيل لمدة موسم ونصف.
وكان سهيل قد شارك في تدريبات الفريق العاصمي اليوم الخميس، والتقى بالأرجنتيني جوستافو مدرب الفريق.
من جانب آخر، عقد مجلس إدارة نادي النصر مساء اليوم اجتماعه الثاني بمقر النادي، وذلك لاستكمال ماتم مناقشته في الاجتماع الأول للمجلس بالإضافة إلى جملة من الأمور التي تهم النادي الأصفر.
وفق “أخبار 24”.
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